Что сделали короли франции и англии для объединения страны?

Гость: Гость:

Генрих 2 (1154-1189) Создал судебную и военную реформу, уменьшил зависимость короля от военных сил феодалов, восстановил народное ополчение, была усилена власть шерифов над графствами. Иоанн Безземельный (1199 - 1216) Отбирал земли у баронов, неудача в войне с Филиппом 2, лишился большей части своих владений, духовенство, рыцари, горожане и бароны подняли мятеж, подписал великую хартию вольностей. Вильгем 1 Завоеватель (правил с 1066) Захват Англии (1066 г), усиление королевской власти с помощью Нормандского завоевания, создание централизованного государства в Англии, проведена перепись всего населения.