На полке стояло 23 матрешки в красных и зеленых платочках.сколько было матрешек в зеленых платочках,если матрешек в красных платочках было на 5 больше,чем в зеленых?

Математика

На полке стояло 23 матрешки в красных и зеленых платочках.сколько было матрешек в зеленых платочках,если матрешек в красных платочках было на 5 больше,чем в зеленых?

Автор: Гость