На полке стояло 23 матрешки в красных и зеленых платочках.сколько было матрешек в зеленых платочках,если матрешек в красных платочках было на 5 больше,чем в зеленых?

Математика
На полке стояло 23 матрешки в красных и зеленых платочках.сколько было матрешек в зеленых платочках,если матрешек в красных платочках было на 5 больше,чем в зеленых?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+(х+5)=23 2х+5=23 2х=23-5 2х=18 х=9 -матрешек в зеленых платочках 9+5=14-матрешек в красных платочках проверка 9+14=23 матрешки
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