Виписати 5 речень та підкреслити граматичну основу (підмет, присудок, додаток, озн??чення, обставина.)

Гость: Гость:

1.Мальчик Петя играл в свою новую игрушку.2.Мы с мамой пошли сегодня в магазин.3.Папа в магазине игрушек,мне купил машинку.4.Летом мы всей семьёй поедим в аквапарк.5.Сегодня у нас контрольная по математике.