Виписати 5 речень та підкреслити граматичну основу (підмет, присудок, додаток, озн??чення, обставина.)
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Виписати 5 речень та підкреслити граматичну основу (підмет, присудок, додаток, озн??чення, обставина.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Мальчик Петя играл в свою новую игрушку.2.Мы с мамой пошли сегодня в магазин.3.Папа в магазине игрушек,мне купил машинку.4.Летом мы всей семьёй поедим в аквапарк.5.Сегодня у нас контрольная по математике.
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