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3\60*10\14 сколько будет?
Математика
3\60*10\14 сколько будет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/60 сокращаем на 3= 1/20 10/14 сокращаем на 2= 5/7 1/20*5/7= 5/140, сокращаем на 5= 1/28
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