Какие качествамогут помоч человеку достич жизненного успеха

Гость: Гость:

1.Успешная личность всегда ищет варианты для реализации своих целей, неудачник – трудности и препятствия. Классическая жизненная ситуация – не хватает денежных средств на существование. Успешный человек попытается найти выход для решения своих финансовых проблем. Он будет искать возможность заработать. Не успешный человек причину всех своих неудач будет искать во внешних факторах – «плохая власть, «плохой президент». 2. Успешная личность стремится сделать все сегодня, а неудачник откладывает все свои дела на завтра. Хотите достигнуть успеха в жизни? Делайте все дела сегодня и не откладывайте на потом! «Потом», «завтра», «попозже» – это все отговорки, свойственные всем не успешным людям. Успешный человек делает все «здесь и сейчас». Не успешный человек не понимает, что жизнь у него всего одна и что в один прекрасный день «завтра» уже может не быть. 3. Успешная личность находится в постоянном движении. Она никогда не останавливается на достигнутом и пытается получить больше, чем имеет сейчас. Неудачник довольствуется лишь тем, что у него есть и не пытается улучшить сложившуюся ситуацию. «Раньше не получалось, а сейчас получится», – думает про себя успешный человек. «Меня все устраивает как есть», – мысли не успешного человека. 4. Успешная личность не боится взлетов и падений. Неудачник боится даже взлететь, а если взлетает и падает, то уже не пытается подняться, не говоря уже о попытках нового полета. Так уж сложилось, что жизнь любого человека состоит из черных и белых полос, и жизнь знаменитых людей тому не исключение. Много известных людей испытывали в своей жизни череду неудач, но, тем не менее, они не падали духом, иначе бы никто из них не стал тем, кто он есть сейчас. 5. Успешная личность ищет способы мотивации в себе. Неудачник мотивирует себя факторами внешней среды. Успешный человек идет к цели, исходя из целеустремленности и интереса к своему делу. Не успешного человека нужно заинтриговать обещаниями несметных богатств, он не сможет обойтись без поддержки и одобрения социума. 6. Успешная личность никогда не боится рисковать, неудачник никогда не идет на риск. «Кто не рискует, тот не пьет шампанское». Успешный человек не боится риска, неопределенных обстоятельств и неизвестности. Не успешный человек всего боится и при случае всегда прячет голову в песок. 7. Успешную личность отличают такие качества как «целеустремленность» и «терпение». Неудачник нетерпелив, он ждет, что на него упадет «манна небесная». Здесь, пожалуй, будет уместна известная поговорка «Терпение и труд все перетрут». 8. Никто из нас не любит когда ему в чем-либо отказывают. В любом случае – это стресс и лишние переживания. Однако успешная личность не страшится отказов. Неудачника любой, пускай даже незначительный отказ, способен ввергнуть в состояние глубокой депрессии. Повторим слова известного американского писателя Тимоти Фериса: «Жизненный успех человека определяется количеством «неудобных разговоров», которые он выдержал» 9. Успешная личность не поддается внушениям и мнению окружающих его людей, он верит в себя. Для неудачника мнение окружающих является определяющим. Успешный человек верит в себя, а не идет на поводу у общественного мнения. В истории было множество случаев, когда человека называли конченым неудачником, а он вопреки всему добивался успеха. 10. Успешная личность всегда следует зову своего сердца, высоким идеалам, своей заветной мечте, которую практически невозможно воплотить в жизнь. Неудачник действует спонтанно, ни о чем не мечтает и часто преследует мелкие, ничем не примечательные цели. История может привести множество примеров того, как простые, ничем не примечательные люди, намечали недостижимые для них цели. Тем не менее, благодаря терпению и вере в себя, они воплощали свои мечты в реальность и смогли стать успешными людьми. Любой из нас может стать успешным, нужно только захотеть этого и развить описанные выше необходимые качества.