Определи по рисунку что тяжелее ведро с водой или противовес колодезного журавля?

Окружающий мир
Определи по рисунку что тяжелее ведро с водой или противовес колодезного журавля?
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