У Динары было 500 тг. на 180 тенге Она купила на половину оставшихся денег картофель сколько тенге осталось у Динары
Математика
У Динары было 500 тг. на 180 тенге Она купила на половину оставшихся денег картофель сколько тенге осталось у Динары
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
320 . 500-180=320 мне кажется так...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Улей дает 30 килограммов меда для пятых этого надо надо поставить на зиму пчелам Сколько миллиграммов мёда можно взять из юле Реши задачу двумя спо...
Русский язык
Русский язык
Срочно, пожалуйста. Запиши слова, распределяя их по частям речи. Ручка, пишет, кра??ивая, громкий, свистит, сентябрь, альбом, нарисует, чёрное, р...
Русский язык