У Динары было 500 тг. на 180 тенге Она купила на половину оставшихся денег картофель сколько тенге осталось у Динары

Математика

У Динары было 500 тг. на 180 тенге Она купила на половину оставшихся денег картофель сколько тенге осталось у Динары

Автор: Гость