Срочно, пожалуйста. Запиши слова, распределяя их по частям речи. Ручка, пишет, кра??ивая, громкий, свистит, сентябрь, альбом, нарисует, чёрное, ромашка, учится, аккуратный, учебник, высокий, прочитает.
Русский язык
Срочно, пожалуйста. Запиши слова, распределяя их по частям речи. Ручка, пишет, кра??ивая, громкий, свистит, сентябрь, альбом, нарисует, чёрное, ромашка, учится, аккуратный, учебник, высокий, прочитает.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ручка сущ пишет глагол красивая прилагательное громкий прилагательное свистит глагол сентябрь сущ альбом сущ нарисует глагол черное сущ ромашка сущ учится глагол аккуратный прилагательное учебник сущ высокий прилагательное прочитает глагол..
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