Срочно, пожалуйста. Запиши слова, распределяя их по частям речи. Ручка, пишет, кра??ивая, громкий, свистит, сентябрь, альбом, нарисует, чёрное, ромашка, учится, аккуратный, учебник, высокий, прочитает.

Русский язык

Срочно, пожалуйста. Запиши слова, распределяя их по частям речи. Ручка, пишет, кра??ивая, громкий, свистит, сентябрь, альбом, нарисует, чёрное, ромашка, учится, аккуратный, учебник, высокий, прочитает.

Автор: Гость