Высказывание на лингвистическую тему "Способы выражения подлежащего".
Русский язык
Высказывание на лингвистическую тему "Способы выражения подлежащего".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 существительным 2 глаголом 3 местоимением 4 прилагательным 5 числительным 6 междометием 7 Наречие 8 Причастием 9 Подлежащим
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