Высказывание на лингвистическую тему "Способы выражения подлежащего".

Русский язык
Высказывание на лингвистическую тему "Способы выражения подлежащего".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 существительным  2 глаголом  3 местоимением 4 прилагательным 5 числительным 6 междометием 7 Наречие 8 Причастием 9 Подлежащим 
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