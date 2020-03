Нужен текст на английском языке про италию ( где она находится, кто в ней живет, какая сталица...)

Гость: Гость:

Italy is one of the most beautiful countries in Europe. Every year millions of tourists visit this country to see its attractions. The capital of Italy is Rome and there are certainly many interesting sights in this city, including the Colloseum, St. Peter’s Basilica, the Trevi Fountains. However, lots of Italian sights are situated outside Rome, in Florence, Venice, Milan, Pompei and other cities. One of the most attractive cities in Italy is Venice. It’s a floating city, which is made of more than 100 small islands. These islands are separated by canals but linked by numerous bridges. People especially love to take the water bus journeys along the Grand Canal. Venice also offers many interesting sights of architecture, for example, St. Mark’s Square with the Basilica and the bell tower, the Palace of Doge’s and other monuments. Venice is regarded as one of the top beautiful cities in the world. Another symbol of Italy is the Leaning Tower of Pisa. It’s a high bell tower, which is one of the oldest constructions in the country. Ancient Roman ruins can be also found in Pompei, the city in southern Italy. One of the most visited sights in Italy is St. Peter’s Basilica in Vatican. Vatican is an unusual city. It’s the smallest city in the world which is situated within the city of Rome. St. Pete’s Basilica is the largest church in the world and the most famous example of Renaissance architecture. Visiting Rome, people surely go to see the Colloseum. It is an ancient Roman amphitheater in the center of the city. Being in Florence, people visit the Uffizi Gallery and the Ponte Vecchio. The Uffizi Gallery is one of the oldest art museums and the Ponte Vecchio is a beautiful Medieval arch bridge. A cathedral church Duomo in Milan also attracts tourists from all over the world. It is a great example of Gothic architecture. The list of Italian landmarks is endless but these are the most famous and visited ones of all. Италия является одной из самых красивых стран в Европе. Ежегодно миллионы туристов посещают эту страну, чтобы увидеть её достопримечательности. Столица Италии – Рим, и в этом городе, конечно, есть много интересных достопримечательностей, в том числе Колизей, Собор Святого Петра, Фонтан Треви. Тем не менее, многие итальянские достопримечательности расположены за пределами Рима, во Флоренции, Венеции, Милане, Помпеях и других городах. Одним из самых привлекательных городов Италии является Венеция. Это город на воде, который состоит из более чем 100 небольших островков. Эти острова разделены каналами, но связаны многочисленными мостами. Люди особенно любят путешествовать на водном автобусе по Большому каналу. Венеция также предлагает множество интересных достопримечательностей архитектуры, например, площадь Сан-Марко с базиликой и колокольней, Дворец дожей и прочие монументы. Венеция считается одним из самых красивых городов в мире. Еще один символ Италии – это Пизанская башня. Это высокая башня-колокольня, которая является одним из старейших сооружений в стране. Древнеримские руины можно также найти в городе Помпеи на юге Италии. Одной из самых посещаемых достопримечательностей Италии является Собор Св. Петра в Ватикане. Ватикан – необычный город. Это самый маленький город в мире, который расположен внутри города Рим. Собор Св. Петра является самой большой церковью в мире, и самым известным примером архитектуры эпохи Возрождения. Посещая Рим, люди, конечно же, идут посмотреть на Колизей. Это древний римский амфитеатр в центре города. Будучи во Флоренции, люди посещают галерею Уффици и Понте Веккио. Галерея Уффици является одной из старейших художественных музеев, а Понте Веккио – это красивый средневековый арочный мост. Кафедрального собора Дуомо в Милане также привлекает туристов со всего мира. Это отличный пример готической архитектуры. Список итальянских достопримечательностей бесконечен, но эти являются наиболее известными и посещаемыми из всех.