В скольких часовых поясах без учета политико-административных границ размещена Украины?

География
В скольких часовых поясах без учета политико-административных границ размещена Украины?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В двух часовых поясах
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