В скольких часовых поясах без учета политико-административных границ размещена Украины?
География
В скольких часовых поясах без учета политико-административных границ размещена Украины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В двух часовых поясах
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