Мощность инжекторного двигателя?
Физика
Мощность инжекторного двигателя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зависит от двигателя.
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