Привет всем помогите решить задачу Туристы в первый день шли на лодке 4 ч со скоростью 25 км/ч, во второй день они шли ещё 3 ч, увеличив скорость на 5 км/ч. Какое расстояние прошли туристы за два дня? Помогите пожалуйста
Математика
Привет всем помогите решить задачу Туристы в первый день шли на лодке 4 ч со скоростью 25 км/ч, во второй день они шли ещё 3 ч, увеличив скорость на 5 км/ч. Какое расстояние прошли туристы за два дня? Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 день 25км*4ч=100км прошли 2 день (25км+5км)*3ч=90км прошли За два дня 100+90 = 190 км
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