Привет всем помогите решить задачу Туристы в первый день шли на лодке 4 ч со скоростью 25 км/ч, во второй день они шли ещё 3 ч, увеличив скорость на 5 км/ч. Какое расстояние прошли туристы за два дня? Помогите пожалуйста

Математика

Привет всем помогите решить задачу Туристы в первый день шли на лодке 4 ч со скоростью 25 км/ч, во второй день они шли ещё 3 ч, увеличив скорость на 5 км/ч. Какое расстояние прошли туристы за два дня? Помогите пожалуйста

Автор: Гость