Отрезки МК и QLпересек. В точке О которая является серединой обоих отрезков Доказать, что треугольник MOQ=KOL

Геометрия
Отрезки МК и QLпересек. В точке О которая является серединой обоих отрезков Доказать, что треугольник MOQ=KOL
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это вертикальные углы. Противоположные стороны вертикальных углов равны
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