Отрезки МК и QLпересек. В точке О которая является серединой обоих отрезков Доказать, что треугольник MOQ=KOL

Геометрия

Отрезки МК и QLпересек. В точке О которая является серединой обоих отрезков Доказать, что треугольник MOQ=KOL

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