Для чего нужны усики, колючки и качан срочно . в таблице пожалуйста
Биология
Для чего нужны усики, колючки и качан срочно . в таблице пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
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Усики-размножение, калючки-защита, качан-сохранения жидкости
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