Найти сторону ромба, если площадь его =72, а острый угол 30 градусов!
Математика
Найти сторону ромба, если площадь его =72, а острый угол 30 градусов!
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Гость:
Стороны по 18 см 72/4
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