Помогите ПРОШУ упростить выражение

Алгебра
Помогите ПРОШУ упростить выражение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Пожалуйста напишите небольшое эссе на тему "Қандай шәкірт болуымыз керек"
Ответить
Химия
Що зайве N,Pb,P з хімії
Ответить
История
Почему европейские страны после свержения якобинцев продолжали воевать с Франци??й?
Ответить
Химия
Пожалуйста помогите ответить на вопросы!
Ответить
Русский язык
Запишите 3-4 предложения на тему "учись быть осторожным" , используя обстоятельства.
Ответить