В трапеции ABCD из вершины угла В проведена прямая, параллельная стороне CD и пересекающая сторону AD в точке Е так, что угол АВЕ = 75°, угол А = 40°. Чему равен угол СВЕ?

Геометрия

В трапеции ABCD из вершины угла В проведена прямая, параллельная стороне CD и пересекающая сторону AD в точке Е так, что угол АВЕ = 75°, угол А = 40°. Чему равен угол СВЕ?

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