В трапеции ABCD из вершины угла В проведена прямая, параллельная стороне CD и пересекающая сторону AD в точке Е так, что угол АВЕ = 75°, угол А = 40°. Чему равен угол СВЕ?
Геометрия
В трапеции ABCD из вершины угла В проведена прямая, параллельная стороне CD и пересекающая сторону AD в точке Е так, что угол АВЕ = 75°, угол А = 40°. Чему равен угол СВЕ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол ВЕА треугольника АВЕ равен 180-40-75=65град. Угол АВЕ=СВЕ=65град - внутренние накрестлежащие
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