Помогите решить уравнения 389-(x+142)=84 (x-547)-842=731
Математика
Помогите решить уравнения 389-(x+142)=84 (x-547)-842=731
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
389-(x+142)=84 389-х-142=84 247-х=84 -х=84-247 -х=-163 х=163 (х-547)-842=731 х-547-842=731 х-1389=731 х=731+1389 х=2120
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