Даны предикаты: В(х): « » и С(х): «х – наименьшее положительное число». Найдите множества истинности каждого из предикатов, если: а) ; б) ; в) .
Математика
Даны предикаты: В(х): « » и С(х): «х – наименьшее положительное число». Найдите множества истинности каждого из предикатов, если: а) ; б) ; в) .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В(х): « » и С(х): «х так и напиши а и б может быть в 3 предикатове
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