Как быстро выучить басню лисица и виноград? 30 баллов
Литература
Как быстро выучить басню лисица и виноград? 30 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Читай вслух это первое. Учи перед сном (за час). И таким способом 2 строчки прочитал не смотря повторил следуйщие две строчки прочитал, не смотря повторил ,далее вместе их повторяешь. Потом эту махинацие повторяешь с следуйщими строчками потом 8 строчек повторяешь и тд
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