Как быстро выучить басню лисица и виноград? 30 баллов

Гость: Гость:

Читай вслух это первое. Учи перед сном (за час). И таким способом 2 строчки прочитал не смотря повторил следуйщие две строчки прочитал, не смотря повторил ,далее вместе их повторяешь. Потом эту махинацие повторяешь с следуйщими строчками потом 8 строчек повторяешь и тд