Сроооооочнооо) вред герпеса!!!)

Гость: Гость:

Вирус внедряется в организм через слизистые, затем по нервным волокнам поднимается в полость черепа, спинного мозга, где «прячется» в нервных сплетениях и «спит» там до момента повторной активации. После «пробуждения» он по нервам (как поезд по рельсам) направляется обратно к коже. Первоначальные зуд и покалывания на коже (чаще всего около губ) быстро перетекают в болезненное воспаление: появляется маленький пузырек. Он постепенно увеличивается, заполняется прозрачной жидкостью. Вскоре пузырек разрывается, из него вытекает бесцветная жидкость, нашпигованная миллиардами вирусных частиц. Стадия изъязвления – самый заразный период! И что мы делаем в этой неприятной ситуации? Как правило, покупаем антигерпесную помаду или в лучшем случае мазь, ненадолго «усыпляя» противника. Враг вновь вылезает наружу, когда у нас «снижается» иммунитет: при простудных, желудочно-кишечных заболеваниях, в период менструации у женщин, при стрессе, психо-эмоциональных напряжениях, переутомлении, из-за чрезмерного употребления алкоголя и т.д.