Вычислите объем газа в литрах (н.у.), который выделится при растворении 4,8г меди в к??нцентрированной азотной кислоте.

Химия

Вычислите объем газа в литрах (н.у.), который выделится при растворении 4,8г меди в к??нцентрированной азотной кислоте.

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