Вычислите объем газа в литрах (н.у.), который выделится при растворении 4,8г меди в к??нцентрированной азотной кислоте.

Химия
Вычислите объем газа в литрах (н.у.), который выделится при растворении 4,8г меди в к??нцентрированной азотной кислоте.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O n(Cu) = 4,8/63 ≈ 0,07 n(Cu) = 2n(NO2) V(NO2) = 22,4 * (0,07*2) = 3,136
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