Признак делимости на 7 и на 11 Срочно пожалуйста!

Математика
Признак делимости на 7 и на 11 Срочно пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 7 - сложить все числа из делимого, если сама сумма делится на 7, то значит всё число делится.  На 11 - идентично, только с числом 11. Например:  число 644, 6+4+4=14. 14 делится на 7. 
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