Признак делимости на 7 и на 11 Срочно пожалуйста!
Математика
Признак делимости на 7 и на 11 Срочно пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 7 - сложить все числа из делимого, если сама сумма делится на 7, то значит всё число делится. На 11 - идентично, только с числом 11. Например: число 644, 6+4+4=14. 14 делится на 7.
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