Тело массой 0.2 кг падает с высоты 1 метр с ускорением 8м/с найти изменение импульса ??ела за это время

Физика

Тело массой 0.2 кг падает с высоты 1 метр с ускорением 8м/с найти изменение импульса ??ела за это время

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