Тело массой 0.2 кг падает с высоты 1 метр с ускорением 8м/с найти изменение импульса ??ела за это время
Физика
Тело массой 0.2 кг падает с высоты 1 метр с ускорением 8м/с найти изменение импульса ??ела за это время
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P0=m*V0=0.2*0=0 h=V1^2/2g => V1=sqrt(2hg)=sqrt(2*1*8)=sqrt(16)=4м/c p1=m*V1=0.2*4=0.8 dp=p1-p0=0.8
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