8. Насколько справедливо утверждение: «Человек - общество в миниатюре»?

Обществознание
8. Насколько справедливо утверждение: «Человек - общество в миниатюре»?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это довольно справедливое утверждение.
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