Запишите 3-4 предложения на тему "учись быть осторожным" , используя обстоятельства.
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Запишите 3-4 предложения на тему "учись быть осторожным" , используя обстоятельства.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осторожным надо быть везде! На льду, в лесу и в гостях! Старайся не допускать не поправимых ошибок! Обстоятельства:на льду, в лесу, в гостях. Ну... Вот примерно как-то так. Удачи!!!
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