Почему европейские страны после свержения якобинцев продолжали воевать с Франци??й?

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В течение осени 1791 г. - летом 1792 г. во Франции ухудшалась экономическая ситуация. Росли цены на хлеб, разворачивалась инфляция. Недовольство народа усиливалось. Во всех неурядицах в стране обвиняли короля и нерешительную деятельность законочих сборов. Все больше сторонников находила идея ликвидации монархии и установления республики. В движении за республику большую роль сыграли политические клубы,которые в те времена заслоняли партии. Ведущее место среди них занимал Якобинский клуб, члены которого собирались в библиотеке монастыря св. Якоба. Его лидерами были Марат, Дантон, Робеспьер. Якобинцы в будущем стали олицетворять крайние,непримиримые позиции в революции.