В раствор поваренной соли массой 120г с массовой долей соли 6% добавили воду массой 30г. Определите массовую долю поваренной соли в растворе: а)не изменилась б)4,8% в)5% г)16%

Химия
В раствор поваренной соли массой 120г с массовой долей соли 6% добавили воду массой 30г. Определите массовую долю поваренной соли в растворе: а)не изменилась б)4,8% в)5% г)16%
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120*0,06=7,2 г соли в р-ре 120+30=150 г нового р-ра 7,2:150*100=4,8%  ответ: б
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