В раствор поваренной соли массой 120г с массовой долей соли 6% добавили воду массой 30г. Определите массовую долю поваренной соли в растворе: а)не изменилась б)4,8% в)5% г)16%

Химия

В раствор поваренной соли массой 120г с массовой долей соли 6% добавили воду массой 30г. Определите массовую долю поваренной соли в растворе: а)не изменилась б)4,8% в)5% г)16%

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