Составьте словосочетание со словом ласковый, при следующих моделей: прил+ сущ гл??вное слово прил; прил+ сущ главное слово сущ; прил+ наречие главное слово прил; гл+ наречие главное слово гл. Помогите пожалуйста. Заранее ...

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Составьте словосочетание со словом ласковый, при следующих моделей: прил+ сущ гл??вное слово прил; прил+ сущ главное слово сущ; прил+ наречие главное слово прил; гл+ наречие главное слово гл. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.
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