1)сколько метров 30 километров 2)сколько метров 40 километров 3)если скорость 15 м/с, а ??асстояние-30 км. надо ли 30 км переводить в метры?

Математика
1)сколько метров 30 километров 2)сколько метров 40 километров 3)если скорость 15 м/с, а ??асстояние-30 км. надо ли 30 км переводить в метры?
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Гость:
30000 м 40000 м да вот и все
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