2) Что произошло в : 3600 году до н.э , 40 тысяч до н.э , 10 тысяч до н.э , 2 млн лет назад 3)Чем знамениты : Пирамида "Хеопса" , гробница "Тутанхамона" Срочно!!! Заранее спасибо! :))
История
2) Что произошло в : 3600 году до н.э , 40 тысяч до н.э , 10 тысяч до н.э , 2 млн лет назад 3)Чем знамениты : Пирамида "Хеопса" , гробница "Тутанхамона" Срочно!!! Заранее спасибо! :))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пирамида "Хеопса" - одна из 7 чудес света. Её высота ~70 этажей. Её название - Пирамида "Хеопса", но имя "Хеопс" в ней указано только в самой дальней камере, в уголке и очень криво, коряво. гробница "Тутанхамона" - на ней существует печать 7-и поколений, если кто-то её вскроет, то он и последующие 7 поколений будут прокляты. Но оно сработало в обратную сторону: Говард Картер прожил долгую и счастливую жизнь, а его соотечественники жили недолго и скудно.
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