Задача. Алена провела в селе две пятых каникул летних.четыре девятнадцытых в лаге??е ище 37 дней дома.Ск. дней длились каникулы.
Математика
Задача. Алена провела в селе две пятых каникул летних.четыре девятнадцытых в лаге??е ище 37 дней дома.Ск. дней длились каникулы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х дней длились каникулы В селе: 2*X/5 В лагере: 4*Х/19 Дома 37 Получили уравнение: 2*X/5 + 4*X/19 + 37= X Разделим обе части уравнения на X (X≠0, каникулы всё же были) 2/5 + 4/19 + 37/X = 1 37 / X = 1 - 2/5 - 4/19 37 / X = 37 / 95 X=95 дней каникулы (с 28 мая по 1 сентября)
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