Как делали книги из камня , глины , папируса , шёлка , бересты , пергамента? Даю 35 ба??лов

Гость: Гость:

Глину прессовали о откатывали до гладкой поверхности, потом ее разменали и на ней можно было выцарапывать буквы папирус с него снимали шкурку и давали ему выпримиться затем обрабатывали и на нём можно было писать бересну снимали с березы, вымачивали, сушили и добавляли слои