Как делали книги из камня , глины , папируса , шёлка , бересты , пергамента? Даю 35 ба??лов
История
Как делали книги из камня , глины , папируса , шёлка , бересты , пергамента? Даю 35 ба??лов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глину прессовали о откатывали до гладкой поверхности, потом ее разменали и на ней можно было выцарапывать буквы папирус с него снимали шкурку и давали ему выпримиться затем обрабатывали и на нём можно было писать бересну снимали с березы, вымачивали, сушили и добавляли слои
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