Пусть произвольной х некоторой фигуры f поставлена в соответствие сама точка х. Будет ли отображением такое преобразование фигуры f?
Геометрия
Пусть произвольной х некоторой фигуры f поставлена в соответствие сама точка х. Будет ли отображением такое преобразование фигуры f?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ элементарен пишите если x=у , тогда перпентикуляр будет пересекаться с треугольником ,а катит станет синусом угла гипотинузы и все! это просто
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