Постройте график функции у= 4х -3 - х2, укажите промежутки возростания и промежутки убывания функции.

Математика
Постройте график функции у= 4х -3 - х2, укажите промежутки возростания и промежутки убывания функции.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(x)= -x²+4x-3 С помощью производной найдём точку перегиба функции, то есть точку начала параболы. Далее построим параболу. Из графика видно, функция возрастает до х=2 и убывает от х=2. Так же это можно проверить подставив значения х в производную и узнать её знак.
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