Опешите строение кровеносной и нервной системы кольчатого червя. СРОЧНО!!!
Биология
Опешите строение кровеносной и нервной системы кольчатого червя. СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кровеносная система замкнутая. Имеются два главных сосуда - спинной и брюшной. Они соединяются полукольцевыми сосудами. Сердца нет, а движение крови обеспечивается сокращениями стенок спинного сосуда, в котором кровь идет сзади наперед, в брюшном- спереди назад. Нервная система состоит из парных надглоточных, или мозговых, узлов, парного брюшного нервного ствола и нервов, отходящих от них.
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