Является ли слово кукушкина прилагательным
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Является ли слово кукушкина прилагательным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чья??кукушкина в этом случае прилагательное, а если кто?? Кукушкина
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