. Какое растение, способное к гелиотропизму, приобрел вторую родину и славу важной культуры, попав в Россию в 18 веке благодаря Петру I, и поначалу обратив на себя внимание только как красивый цветок? К какому семейству относит...

Биология

. Какое растение, способное к гелиотропизму, приобрел вторую родину и славу важной культуры, попав в Россию в 18 веке благодаря Петру I, и поначалу обратив на себя внимание только как красивый цветок? К какому семейству относится это растение, не развивающее чашечку? Каково хозяйственное значение? Опишите жизненный цикл растения. Ответ:

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