. Какое растение, способное к гелиотропизму, приобрел вторую родину и славу важной культуры, попав в Россию в 18 веке благодаря Петру I, и поначалу обратив на себя внимание только как красивый цветок? К какому семейству относит...
Биология
. Какое растение, способное к гелиотропизму, приобрел вторую родину и славу важной культуры, попав в Россию в 18 веке благодаря Петру I, и поначалу обратив на себя внимание только как красивый цветок? К какому семейству относится это растение, не развивающее чашечку? Каково хозяйственное значение? Опишите жизненный цикл растения. Ответ:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Картофель. Семейство паслёновые. Его используют как пищевую, техническую и кормовую культуру. Жизненный цикл: 1 Появление всходов 2Бутонизация(начало) 3Цветение (начало) 4Клубнеобразование(начало) 5Максимальный прирост надземной вегетативной массы 6Максимальное накопление урожая 7Естественное отмирание ботвы (начало)
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