Улей дает 30 килограммов меда для пятых этого надо надо поставить на зиму пчелам Сколько миллиграммов мёда можно взять из юле Реши задачу двумя способами

Математика
Улей дает 30 килограммов меда для пятых этого надо надо поставить на зиму пчелам Сколько миллиграммов мёда можно взять из юле Реши задачу двумя способами
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Гость:
30:5*2=# 30-#=@ вот а 2 я незн прости
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