Фонетический разбор слова друге
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Фонетический разбор слова друге
Ответ(ы) на вопрос:
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дру́г-[друк]В слове «дру́г»- слогов—1 , букв—4, звуков—4:д-[д]:согласный, парный звонкий, парный твёрдый р-[р]:согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый у-[у]:гласный г-[к]:согласный, парный глухой, парный твёрдый
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