Чем египет отличается от двуречья

История
Чем египет отличается от двуречья
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Гость:
Двуречье (Месопотамия) - самый древний из известных ныне центров человеческой культуры, первый очаг цивилизации. На этой территории - меж рек Тигр и Евфрат в западной Азии от Персидского залива до Армянского нагорья - последовательно сменяли друг друга государства-цивилизации Шумеры, Урук, Аккад, Вавилония, Ассирия.  Египет - земледельческая цивилизация, зародившаяся в долине Нила, сформированная выходцами из Западной и Юго-западной Азии и оставившая уникальное культурное наследие. Разница в географическом расположении ( Египет -  Африка, Двуречье - Азия и Ближний Восток), во времени расцвета культуры (Египет  -  значительно моложе), обе культуры сохранили свою историю с помощью письменности (Двуречье - глиняные таблички и клинопись, Египет - папирусы и иероглифы),  в нынешнем состоянии: Двуречье фактически не существует как государство, а распределено между государствами Ирак, Сирия и Турция, Египет сохранил государственность до сих пор.  Подробнее:http://kotuch.ru/5373/chem-otlichaetsya-dvureche-ot-egipta

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