Каким приходилось видеть лес вам?Составьте 2 - 3 предложения, употребив в них эпите??ы
Русский язык
Каким приходилось видеть лес вам?Составьте 2 - 3 предложения, употребив в них эпите??ы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я видала лес изумительно красивым и очаровательно чистым. я видела леса невероятной загадочности и привлекательности.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Биология
Математика
У Динары было 500 тг. на 180 тенге Она купила на половину оставшихся денег картофель сколько тенге осталось у Динары