Назовите науку, изучающую вещества, их свойства и строение

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Органи́ческая хи́мия — раздел химии, изучающий соединения углерода, их структуру, свойства, методы синтеза[1]. Органическими называют соединения углерода с другими элементами. Наибольшее количество соединений углерод образует с так называемыми элементами-органогенами: H, N, O, S, P[2]. Способность углерода соединяться с большинством элементов и образовывать молекулы различного состава и строения обусловливает многообразие органических соединений. 24 мая 1999 года число известных химических соединений превышало 19 млн., из них 12 млн были органическими[3], ко 2 мая 2014 года общее число известных неорганических и органических соединений превысило 87 млн[4]. Органические соединения играют ключевую роль в существовании живых организмов. Предмет органической химии включает следующие цели, экспериментальные методы и теоретические представления: Выделение индивидуальных веществ из растительного, животного или ископаемого сырьяСинтез и очистка соединенийОпределение структуры веществИзучение механизмов химических реакцийВыявление зависимостей между структурой органических веществ и их свойствами