Сделайте вывод о темпах развития России во второй половине XIX в.
История
Сделайте вывод о темпах развития России во второй половине XIX в.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Россия стала довольно развитым государством именно 18 веке во время войн со странами. У России стало больше возможностей. В 19 веке Россия продолжала укрепляться.
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