Автомобиль двигался 3 часа со скоростью 50 км/ч. Затем ое увеличил скорость на 15км/ч и ехал ещё 3 часа. какой путь прошёл автомобиль за 6 часов

Математика
Автомобиль двигался 3 часа со скоростью 50 км/ч. Затем ое увеличил скорость на 15км/ч и ехал ещё 3 часа. какой путь прошёл автомобиль за 6 часов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = 3* 50 + 3* (50+15) = 150 + 195 = 345 км 
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