Автомобиль двигался 3 часа со скоростью 50 км/ч. Затем ое увеличил скорость на 15км/ч и ехал ещё 3 часа. какой путь прошёл автомобиль за 6 часов

Математика

Автомобиль двигался 3 часа со скоростью 50 км/ч. Затем ое увеличил скорость на 15км/ч и ехал ещё 3 часа. какой путь прошёл автомобиль за 6 часов

Автор: Гость