Помогите решить 637 задачу на уравнение

Гость: Гость:

Х - в первом рулоне 3х - во втором 5х - в третьем х+3х+5х=9х - в трех рулонах Если в каждом рулоне должно быть целое число метров ткани, то: верный ответ В.216 м; 9х=216; х=216:9; х=24 (м) в первом рулоне 3х=24*3=72 (м) во втором 5х=24*5=120 (м) в третьем 24+72+120=216 (м) Если в каждом рулоне может быть как целое, так и дробное число метров, то подойдет любой вариант ответа.