Что составляет духовный мир человека?
Обществознание
Что составляет духовный мир человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Духовный мир это когда спокойно на душе, когда есть интересная книга, интересный собеседник. Это когда не поступлюсь своей совестью, не смогу обидеть человека, не залезу в чужой карман. Этот когда мысли чисты как слеза, дела мои праведны, поступки соизмеримы с Законами Божьими. Это когда любовь к себе= любовь к Богу
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