Что составляет духовный мир человека?

Гость: Гость:

Духовный мир это когда спокойно на душе, когда есть интересная книга, интересный собеседник. Это когда не поступлюсь своей совестью, не смогу обидеть человека, не залезу в чужой карман. Этот когда мысли чисты как слеза, дела мои праведны, поступки соизмеримы с Законами Божьими. Это когда любовь к себе= любовь к Богу