Что создало условия для появления в стране Государственной пожарно – спасательн??й службы?

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Государственная пожарно – спасательная служба появилась в стране в связи с многочисленными пожарами и чрезвычайными ситуациями. Эта служба мобильная и эффективно – действующая. Она нацелена на борьбу с ЧП и пожарами, а также ликвидацию их последствий.