Что способствовало развитию кльтуры во Владимиро Суздальском княжестве? нозовит?? её важнейшие достижения

История
Что способствовало развитию кльтуры во Владимиро Суздальском княжестве? нозовит?? её важнейшие достижения
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Гость:
Культура Владимиро-Суздальского княжества представлена многочисленными произведениями живописи, памятниками литературы и ювелирным искусством, развитым до высокого уровня. Такое развитие культуры связано с освоением природных богатств территорий княжества и политикой новых общественных сил («молодую дружину»). В центре города воздвигается Успенский собор (1158-1160), который должен был стать не только главным храмом владимирской епископии, но и оплотом независимой от киевских духовных властей митрополии. Строительство собора было следствием стремлений Андрея Боголюбского сделать г. Владимир «главой всем» , т. е. политическим центром феодальной Руси. Здесь хранилась и главная реликвия Владимирской земли - икона Богоматери В те же годы сооружался и загородный замок князя - Боголюбов-город. В 1194-1197 гг. в столице княжества был воздвигнут Дмитриевский собор - выдающееся произведение русского и мирового зодчества. Первоначально, входя в ансамбль дворца Всеволода Большое Гнездо, он знаменовал собой одну из вершин развития владимиро-суздальской архитектуры. В 1230-1234 гг. в Юрьев-Польском заканчивается строительство Георгиевского собора - последнего (до татарского нашествия) белокаменного храма, замечательного резным убранством, сплошь покрывающим его стены.
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